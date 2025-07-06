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Головна Армія Атака РФ на Кременчук — у ДСНС показали наслідки

Атака РФ на Кременчук — у ДСНС показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 15:20
Удар РФ по Кременчуку — фото наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

У неділю вранці, 6 липня, російські війська атакували Кременчук, внаслідок чого зафіксовано суттєві руйнування. У ДСНС показали наслідки удару.

Відповідні кадри пресслужба ДСНС опублікувала у Telegram.

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Атака на Кременчук
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

Удар РФ по Кременчуку — що відомо про наслідки

Сьогодні вранці, 6 липня, російські окупанти обстріляли місто Кременчук. Зафіксовано влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на площі 700 м.кв у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 пожежу ліквідовано.

Атака на Кременчук
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто.

До ліквідації наслідків залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака на Кременчук
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що вранці в неділю, 6 липня, росіяни завдали удару по Кременчуцькому району.

Також ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Кременчук Полтавської області є влучання БпЛА в будівлю РТЦК та СП.

ДСНС Кременчук обстріли Полтавська область атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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