Удар РФ по Кременчуку — фото наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

У неділю вранці, 6 липня, російські війська атакували Кременчук, внаслідок чого зафіксовано суттєві руйнування. У ДСНС показали наслідки удару.

Відповідні кадри пресслужба ДСНС опублікувала у Telegram.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

Удар РФ по Кременчуку — що відомо про наслідки

Сьогодні вранці, 6 липня, російські окупанти обстріляли місто Кременчук. Зафіксовано влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на площі 700 м.кв у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 пожежу ліквідовано.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто.

До ліквідації наслідків залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кременчук. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що вранці в неділю, 6 липня, росіяни завдали удару по Кременчуцькому району.

Також ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Кременчук Полтавської області є влучання БпЛА в будівлю РТЦК та СП.