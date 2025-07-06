Обстріл Кременчуцького району Полтавщини 6 липня 2025 року — які наслідки

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Уранці в неділю, 6 липня, росіяни завдали удару по Кременчуцькому району. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

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Скриншот повідомлення Володимира Когута

Що відомо про обстріл Полтавщини вранці 6 липня

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 06:55. Повітряні Сили ЗС України попереджали, що група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини та Сумщини тримає курс на Полтавщину. О 08:12 на сході Сумщини з'явилася ще одна група безпілотників, які летіли в напрямку Полтавської області. Станом на 08:39 група дронів у південній частині Сумщини рухалася на Полтавщину, а група БпЛА на Полтавщині летіла на південний захід. О 09:05 група ударних дронів у центрі Полтавщини теж прямували на південний захід, а о 09:45 військові попередили, що ударні БпЛА зі сходу та заходу наближаються до Кременчука.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

На місці обстрілу у Кременчуцькому районі працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих і загиблих поки що не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня РФ атакувала Україну понад 150 безпілотниками, серед яких як "Шахеди", так і безпілотники інших типів, зокрема імітатори. 117 дронів вдалося знешкодити силам ППО.

Також ми повідомляли, що вночі 6 липня РФ завдала дронового удару по Харкову. Серед постраждалих дівчинка, якій менше трьох місяців: у неї гостра реакція на стрес.