Обстріл Кременчуцького району Полтавщини 6 липня 2025 року — які наслідки

РФ атакувала Полтавщину — горить приватне домоволодіння
Уранці в неділю, 6 липня, росіяни завдали удару по Кременчуцькому району. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння.
Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Що відомо про обстріл Полтавщини вранці 6 липня
Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 06:55. Повітряні Сили ЗС України попереджали, що група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини та Сумщини тримає курс на Полтавщину. О 08:12 на сході Сумщини з'явилася ще одна група безпілотників, які летіли в напрямку Полтавської області. Станом на 08:39 група дронів у південній частині Сумщини рухалася на Полтавщину, а група БпЛА на Полтавщині летіла на південний захід. О 09:05 група ударних дронів у центрі Полтавщини теж прямували на південний захід, а о 09:45 військові попередили, що ударні БпЛА зі сходу та заходу наближаються до Кременчука.
На місці обстрілу у Кременчуцькому районі працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих і загиблих поки що не надходила.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня РФ атакувала Україну понад 150 безпілотниками, серед яких як "Шахеди", так і безпілотники інших типів, зокрема імітатори. 117 дронів вдалося знешкодити силам ППО.
Також ми повідомляли, що вночі 6 липня РФ завдала дронового удару по Харкову. Серед постраждалих дівчинка, якій менше трьох місяців: у неї гостра реакція на стрес.
Читайте Новини.LIVE!