Скільки БпЛА атакували Україну вночі 6 липня 2025 року та скільки дронів вдалося знищити

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

У ніч проти 6 липня росіяни атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 157 БпЛА. Дрони ворог запустив із напрямків Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське й Чауда.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Скільки ворожих цілей вдалося ліквідувати

Станом на 08:30 ППО знешкодили 117 ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів у південних, східних, північних і центральних областях України. 98 дронів збили вогневими засобами ураження, ще 19 — втратили або подавили за допомогою РЕБ.

Скільки є влучань

Дронові влучання зафіксували на 19 локаціях. Ще на двох локаціях впали збиті безпілотники.

Повітряна атака триває. У повітряному просторі України є нові групи "Шахедів", які зайшли з північного напрямку.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня РФ атакувала безпілотниками Харків. У місті лунали вибухи. У кількох районах зафіксували руйнування.

Також ми повідомляли, що внаслідок дронової атаки на Харків уночі 6 липня постраждали люди. Серед потерпілих дівчинка, якій немає ще й трьох місяців. Вона зазнала гострої реакції на стрес.