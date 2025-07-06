Сколько БпЛА атаковали Украину ночью 6 июля 2025 года и сколько дронов удалось уничтожить

Ночью Украину атаковали более 150 БпЛА — сколько удалось сбить
В ночь на 6 июля россияне атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 БпЛА. Дроны враг запустил с направлений Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Сколько вражеских целей удалось ликвидировать
По состоянию на 08:30 ПВО обезвредили 117 ударных беспилотников типа Shahed и БпЛА других типов в южных, восточных, северных и центральных областях Украины. 98 дронов сбили огневыми средствами поражения, еще 19 — потеряли или подавили с помощью РЭБ.
Сколько есть попаданий
Дроновые попадания зафиксировали на 19 локациях. Еще на двух локациях упали сбитые беспилотники.
Воздушная атака продолжается. В воздушном пространстве Украины есть новые группы "Шахедов", которые зашли с северного направления.
Напомним, в ночь на 6 июля РФ атаковала беспилотниками Харьков. В городе раздавались взрывы. В нескольких районах зафиксировали разрушения.
Также мы сообщали, что в результате дроновой атаки на Харьков ночью 6 июля пострадали люди. Среди потерпевших девочка, которой нет еще и трех месяцев. Она получила острую реакцию на стресс.
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