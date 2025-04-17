Обстрел Днепра 17 апреля - погибла 16-летняя девушка

Место обстрела. Иллюстративное фото: скриншот

В ночь на четверг, 17 апреля, во время ночной атаки дронами-камикадзе на Днепр погибла 16-летняя девушка. Она пыталась спастись, но не успела добежать до подъезда.

Об этом сообщила свидетель вражеского обстрела, пишет Telegram-канал "Мы Украина".

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Детали трагедии

По словам соседки погибшей, трагедия произошла прямо во дворе многоэтажки. Девушка каталась на качелях, когда услышала характерный звук вражеского дрона. Она бросилась бежать к дому, однако именно в этот момент беспилотник взорвался, а осколки стекла стали причиной смертельных ранений.

Женщина рассказывает, что район, в котором произошла трагедия, местные жители называют "Студгородком", ведь здесь живет преимущественно молодежь.

"Мне кажется, что они убивают нашу молодежь. Поскольку здесь никаких объектов нет", — добавила свидетельница атаки.

Напомним, в ночь на 17 апреля российская армия атаковала беспилотниками Днепр. Погибли три человека. В городе прогремело более 10 взрывов.