Обстріл Дніпра 17 квітня — загинула 16-річна дівчина

Атака РФ на Дніпро — свідок розповіла, як загинула молода дівчина
У ніч проти четверга, 17 квітня, під час нічної атаки дронами-камікадзе на Дніпро загинула 16-річна дівчина. Вона намагалася врятуватись, але не встигла добігти до під’їзду.
Про це повідомила свідок ворожого обстрілу, пише Telegram-канал "Ми Україна".
Деталі трагедії
За словами сусідки загиблої, трагедія сталася просто у дворі багатоповерхівки. Дівчина каталася на гойдалці, коли почула характерний звук ворожого дрона. Вона кинулася бігти до будинку, однак саме в цей момент безпілотник вибухнув, а уламки скла стали причиною смертельних поранень.
Жінка розповідає, що район, у якому сталася трагедія, місцеві жителі називають "Студмістечком", адже тут мешкає переважно молодь.
"Мені здаеться, що вони вбивають нашу молодь. Оскільки тут жодних об'єктів немає", — додала свідок атаки.
Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня російська армія атакувала безпілотниками Дніпро. Загинуло троє осіб. У місті пролунало понад 10 вибухів.
Читайте Новини.LIVE!