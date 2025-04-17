Обстріл Дніпра 17 квітня — загинула 16-річна дівчина

Місце обстрілу. Ілюстративне фото: скриншот

У ніч проти четверга, 17 квітня, під час нічної атаки дронами-камікадзе на Дніпро загинула 16-річна дівчина. Вона намагалася врятуватись, але не встигла добігти до під’їзду.

Про це повідомила свідок ворожого обстрілу, пише Telegram-канал "Ми Україна".

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Деталі трагедії

За словами сусідки загиблої, трагедія сталася просто у дворі багатоповерхівки. Дівчина каталася на гойдалці, коли почула характерний звук ворожого дрона. Вона кинулася бігти до будинку, однак саме в цей момент безпілотник вибухнув, а уламки скла стали причиною смертельних поранень.

Жінка розповідає, що район, у якому сталася трагедія, місцеві жителі називають "Студмістечком", адже тут мешкає переважно молодь.

"Мені здаеться, що вони вбивають нашу молодь. Оскільки тут жодних об'єктів немає", — додала свідок атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня російська армія атакувала безпілотниками Дніпро. Загинуло троє осіб. У місті пролунало понад 10 вибухів.