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Атака на Запорожье — пострадавший мальчик в критическом состоянии

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Дата публикации 31 мая 2025 09:14
В результате атаки на Запорожье подросток получил значительные травмы
Медики проводят операцию. Иллюстративное фото: больница Святого Луки

Российские войска в ночь на субботу, 31 мая, ударили по Запорожью. В результате атаки пострадал несовершеннолетний парень, он находится в критическом состоянии.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Удар по Запорожью 31 мая

"Множественные травмы, ампутация, контузия - парень, который пострадал от вражеского обстрела Пологовского района, в тяжелом состоянии под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, сейчас ребенка прооперировали, он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Медики оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, в результате удара россиян по Запорожью погиб шестилетний ребенок, ранен 16-летний парень.

Также враг обстрелял Сумскую область: ранен водитель хлебовоза и уничтожена ферма, погибли животные.

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Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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