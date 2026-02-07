Обстрелы Украины 7 февраля — какие области пострадали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российские войска ночью и утром 7 февраля выпустили на Украину около 400 дронов и еще 40 ракет. Главной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Последствия удара по Украине 7 февраля

Зеленский рассказал, что есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях. В Ровно повреждена многоэтажка. В Ладыжине Винницкой области дронами ударили по админкорпусу обычного аграрного колледжа. Были также удары в Киевской и Харьковской областях. В некоторых регионах до сих пор продолжают работать силы ПВО.

Последствия атаки на Львовскую область. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара на Франковщине. Фото: ГСЧС

Поврежденный дом в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар на Волыни. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Львовскую область. Фото: ГСЧС

По словам президента, всюду, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы. В общем, россияне выпустили на украинские города 400 ударных дронов и 40 ракет.

"Каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Важно, чтобы на это реагировали все, кто поддерживает трехсторонние переговоры. Москву надо лишить возможности давить на Украину холодом. Для этого нужны ракеты к Patriot, NASAMS и другим системам. Каждая партия помогает нам пройти эту зиму. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и действительно помогает", — подчеркнул глава госдепа.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что армия РФ ударила по Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС. По всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.

Кроме того, россияне ударили по жилому дому в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы.