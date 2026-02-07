Видео
Україна
Видео

Атака на Украину — Зеленский назвал области, которые пострадали

Атака на Украину — Зеленский назвал области, которые пострадали

Дата публикации 7 февраля 2026 10:19
Обстрелы Украины 7 февраля — какие области пострадали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российские войска ночью и утром 7 февраля выпустили на Украину около 400 дронов и еще 40 ракет. Главной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Последствия удара по Украине 7 февраля

Зеленский рассказал, что есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях. В Ровно повреждена многоэтажка. В Ладыжине Винницкой области дронами ударили по админкорпусу обычного аграрного колледжа. Были также удары в Киевской и Харьковской областях. В некоторых регионах до сих пор продолжают работать силы ПВО.

Обстріл України 7 лютого
Последствия атаки на Львовскую область. Фото: ГСЧС
РФ вдарила по Україні 7 лютого
Ликвидация пожара на Франковщине. Фото: ГСЧС
Атака на Україну 7 лютого
Поврежденный дом в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС
Удар по Україні 7 лютого
Спасатели тушат пожар на Волыни. Фото: ГСЧС
Обстріл України 7 лютого
Последствия атаки на Львовскую область. Фото: ГСЧС

По словам президента, всюду, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы. В общем, россияне выпустили на украинские города 400 ударных дронов и 40 ракет.

"Каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Важно, чтобы на это реагировали все, кто поддерживает трехсторонние переговоры. Москву надо лишить возможности давить на Украину холодом. Для этого нужны ракеты к Patriot, NASAMS и другим системам. Каждая партия помогает нам пройти эту зиму. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и действительно помогает", — подчеркнул глава госдепа.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что армия РФ ударила по Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС. По всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.

Кроме того, россияне ударили по жилому дому в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы.

Владимир Зеленский обстрелы ракеты дроны энергосистема война в Украине
Автор:
Карина Приходько
