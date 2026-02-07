Обстріли України 7 лютого — які області постраждали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська вночі та вранці 7 лютого випустили на Україну близько 400 дронів та ще 40 ракет. Головною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Наслідки удару по Україні 7 лютого

Зеленський розповів, що є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях. У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині. У деяких регіонах досі продовжують працювати сили ППО.

Наслідки атаки на Львівську область. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Франківщині. Фото: ДСНС

Пошкоджений будинок на Хмельниччині. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу на Волині. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Львівщину. Фото: ДСНС

За словами президента, усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи. Загалом, росіяни випустили на українські міста 400 ударниз дронів та 40 ракет.

"Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до Patriot, NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає", — наголосив глава дерджави.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що армія РФ вдарила по Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. По всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.

Крім того, росіяни вдарили по житловому будинку на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби.