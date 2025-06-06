Видео изнутри самого разрушенного дома в Луцке

Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Луцк, в результате чего пострадали по меньшей мере 30 гражданских. Впоследствии появились кадры изнутри дома, который больше всего получил повреждения.

Соответствующее видео опубликовал городской голова Луцка Игорь Полищук в Facebook.

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На видео видно много разрушений, задымление и работу спасателей.

Напомним, что в ночь на 6 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности под вражеским прицелом оказался Луцк.

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В ГСЧС сообщили, что спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 года рождения из-под завалов разрушенной 9-этажки.

Следовательно, количество пострадавших возросло до 30 человек.

Сейчас на месте работают спасатели, волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям. Работы продолжаются.

Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Луцк.

Также мы писали, что под вражескую атаку в Луцке попали спортсмены национальной сборной Украины по легкой атлетике.