Видео изнутри самого разрушенного дома в Луцке

Атака на Луцк — видео изнутри наиболее поврежденного дома
В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Луцк, в результате чего пострадали по меньшей мере 30 гражданских. Впоследствии появились кадры изнутри дома, который больше всего получил повреждения.
Соответствующее видео опубликовал городской голова Луцка Игорь Полищук в Facebook.
Мэр города показал, как выглядит дом в Луцке, который больше всего пострадал в результате вражеского обстрела в ночь на 6 июня.
На видео видно много разрушений, задымление и работу спасателей.
Напомним, что в ночь на 6 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности под вражеским прицелом оказался Луцк.
В ГСЧС сообщили, что спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 года рождения из-под завалов разрушенной 9-этажки.
Следовательно, количество пострадавших возросло до 30 человек.
Сейчас на месте работают спасатели, волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям. Работы продолжаются.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Луцк.
Также мы писали, что под вражескую атаку в Луцке попали спортсмены национальной сборной Украины по легкой атлетике.
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