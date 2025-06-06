Відео зсередини найбільш зруйнованого будинку у Луцьку

Рятувальники на місці атаки у Луцьку. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 6 червня російські окупанти атакували Луцьк, внаслідок чого постраждало щонайменше 30 цивільних. Згодом з'явилися кадри зсередини будинку, який найбільше зазнав пошкоджень.

Відповідне відео опублікував міський голова Луцька Ігор Поліщук у Facebook.

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На відео видно багато руйнувань, задимлення та роботу рятувальників.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня російські окупанти масовано атакували Україну. Зокрема під ворожим прицілом опинився Луцьк.

У ДСНС повідомили, що рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 року народження з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки.

Відтак, кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

Наразі на місці працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та всі необхідні служби. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям. Роботи тривають.

Рятувальники на місці атаки у Луцьку. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 6 червня російські війська атакували Луцьк.

Також ми писали, що під ворожу атаку у Луцьку потрапили спортсмени національної збірної України з легкої атлетики.