Обстрелы Черкасс 4 мая — из общежития эвакуировали людей

Атака на Черкассы — полиция показали кадры эвакуации из общежития
Людей эвакуировали из поврежденного общежития в Черкассах после дроновой атаки 4 мая. Правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области и показали соответствующее видео.
Эвакуация из общежития в Черкассах
"На место происшествия одними из первых прибыли экипажи патрульной полиции. Полицейские совместно со всеми экстренными службами эвакуировали жителей", — говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что они перекрыли движение, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники.
Напомним, ночью 4 мая в Черкассах были слышны взрывы. Российские войска атаковали город ударными дронами. Там в результате обстрелов возникли пожары и было повреждено общежитие.
Незадолго спасатели показали фото последствий удара по Черкассам и рассказали о пострадавших.
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