Обстріли Черкас 4 травня — з гуртожитку евакуювали людей

Поліція на місці удару в Черкасах. Фото: Нацполіція

Людей евакуювали з пошкодженого гуртожитку в Черкасах після дронової атаки 4 травня. Правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд спецтехніки.

Про це повідомили в поліції Черкаської області та показали відповідне відео.

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Евакуація з гуртожитку в Черкасах

"На місце події одними з перших прибули екіпажі патрульної поліції. Поліцейські спільно з усіма екстреними службами евакуювали мешканців", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що вони перекрили рух, аби забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки.

Нагадаємо, вночі 4 травня у Черкасах було чутно вибухи. Російські війська атакували місто ударними дронами. Там внаслідок обстрілів виникли пожежі та був пошкоджений гуртожиток.

Незадовго рятувальники показали фото наслідків удару по Черкасах та розповіли про постраждалих.