Обстрел Днепра 17 июля - есть раненые и погибший

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: Сергей Лысак / Telegram

В ночь на четверг, 17 июля, российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Есть раненые и погибший.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Последствия обстрела

По словам Лысака, после атаки россиян возникло несколько пожаров, повреждены предприятия.

"В Днепре погиб один человек. Еще пятеро пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший оправляться будет дома", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что по Никопольскому району враг бил FPV-дронами и из реактивных систем "Град". Кроме того, оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника.

"Пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома", — подытожил Лысак.

Ранее мы писали о попадании FPV-дрона в Никополе. Тогда стало известно, что среди травмированных есть спасатели.

Напомним, взрывы в Днепре прогремели в полночь в четверг, 17 июля.