Обстріл Дніпра 17 липня — є поранені та загиблий

Атака БпЛА на Дніпро — в ОВА повідомили про загиблого і поранених
У ніч проти четверга, 17 липня, російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Є поранені та загиблий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
Наслідки обстрілу
За словами Лисака, після атаки росіян виникло декілька пожеж, пошкоджені підприємства.
"У Дніпрі загинула одна людина. Ще п'ятеро постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", — йдеться у повідомлення.
Голова ОВА додав, що по Нікопольському районі ворог бив FPV-дронами та з реактивних систем "Град". Крім того, окупанти скинули боєприпас з безпілотника.
"Постраждали п'ятеро людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома", — підсумував Лисак.
Раніше ми писали про влучання FPV-дрона в Нікополі. Тоді стало відомо, що серед травмованих є рятувальники.
Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали опівночі в четвер, 17 липня.
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