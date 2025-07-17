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Головна Армія Атака БпЛА на Дніпро — в ОВА повідомили про загиблого і поранених

Атака БпЛА на Дніпро — в ОВА повідомили про загиблого і поранених

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 11:51
Обстріл Дніпра 17 липня — є поранені та загиблий
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: Сергій Лисак / Telegram

У ніч проти четверга, 17 липня, російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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За словами Лисака, після атаки росіян виникло декілька пожеж, пошкоджені підприємства.

"У Дніпрі загинула одна людина. Ще п'ятеро постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", — йдеться у повідомлення.

Голова ОВА додав, що по Нікопольському районі ворог бив FPV-дронами та з реактивних систем "Град". Крім того, окупанти скинули боєприпас з безпілотника.

"Постраждали п'ятеро людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома", — підсумував Лисак.

Раніше ми писали про влучання FPV-дрона в Нікополі. Тоді стало відомо, що серед травмованих є рятувальники.

Нагадаємо, вибухи у Дніпрі пролунали опівночі в четвер, 17 липня.

Дніпро обстріли дрони війна в Україні безпілотник БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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