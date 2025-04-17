Салливан объяснил задержку с ракетами ATACMS для ВСУ в 2022 году

Запуск ракеты ATACMS. Фото: Милитарный

Бывший советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан подтвердил, что администрация США в течение двух лет сознательно воздерживалась от передачи Украине ракет ATACMS. Мол, такое решение было связано не с опасениями эскалации, как часто предполагали, а с реальным дефицитом в собственных арсеналах США.

Об этом Джейк Салливан заявил во время выступления в Институте политики Гарвардской школы Кеннеди.

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"Я якобы заявил о непредоставлении ATACMS из-за страха перед Третьей мировой. Не думаю, что я когда-либо такое говорил об ATACMS. Причина, по которой мы не предоставили их изначально — министр обороны и военные США сообщили президенту, что в нашем арсенале недостаточно ATACMS для базового сдерживания", — сказал Салливан.

По его словам, именно Пентагон в 2022 году не рекомендовал администрации Байдена передавать ATACMS любой другой стране. Производство было недостаточным, а запасы — ограниченными.

Однако впоследствии, когда за два года объем производства увеличили, США смогли передать Украине несколько сотен этих дальнобойных ракет.

Кроме того, Джейк Салливан отметил, что задержка передачи ракет ATACMS не повлияли на ход событий на фронт. Мол, от этого развитие событий на войне никак бы не изменилось.

"Наш подход к решениям президента базировался на понимании допустимого уровня риска при поставке Украине необходимого, избегая эскалации. Мы предоставили Украине значительное количество этих систем. Идея о том, что они существенно повлияли на ход войны, не подтверждается доказательствами. Многие говорят: "Если бы вы дали ATACMS, война пошла бы иначе". Но опыт использования ATACMS Украиной на поле боя свидетельствует о том, что это не так", — отметил Джейк Салливан.

Напомним, в апреле 2024 года в СМИ появилась информация, что Украина тайно получила ракеты ATACMS.

А уже в ноябре того же года в США подтвердили, что ВСУ атаковали территорию России ракетами ATACMS.

В марте 2025 года стало известно, что в Украине больше нет запасов ракет ATACMS и будут ли США поставлять их снова.