Салліван пояснив затримку з ракетами ATACMS для ЗСУ у 2022 році

Запуск ракети ATACMS. Фото: Мілітарний

Колишній радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джек Салліван підтвердив, що адміністрація США протягом двох років свідомо утримувалась від передачі Україні ракет ATACMS. Мовляв, таке рішення було пов'язане не з побоюваннями ескалації, як часто припускали, а з реальним дефіцитом у власних арсеналах США.

Про це Джейк Салліван заявив під час виступу в Інституті політики Гарвардської школи Кеннеді.

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"Я нібито заявив про ненадання ATACMS через страх перед Третьою світовою. Не думаю, що я коли-небудь таке говорив про ATACMS. Причина, через яку ми не надали їх спочатку — міністр оборони і військові США повідомили президенту, що в нашому арсеналі недостатньо ATACMS для базового стримування", — сказав Салліван.

За його словами, саме Пентагон у 2022 році не рекомендував адміністрації Байдена передавати ATACMS будь-якій іншій країні. Виробництво було недостатнім, а запаси — обмеженими.

Проте згодом, коли за два роки обсяг виробництва збільшили, США змогли передати Україні кілька сотень цих далекобійних ракет.

Крім того, Джейк Салліван зазначив, що затримка передачі ракет ATACMS не вплинули на перебіг подій на фронт. Мовляв, від цього розвиток подій на війні ніяк би не змінився.

"Наш підхід до рішень президента базувався на розумінні допустимого рівня ризику при постачанні Україні необхідного, уникаючи ескалації. Ми надали Україні значну кількість цих систем. Ідея про те, що вони суттєво вплинули на перебіг війни, не підтверджується доказами. Багато хто каже: "Якби ви дали ATACMS, війна пішла б інакше". Але досвід використання ATACMS Україною на полі бою свідчить про те, що це не так", — зазначив Джейк Салліван.

Нагадаємо, у квітні 2024 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна таємно отримала ракети ATACMS.

А вже в листопаді того ж року в США підтвердили, що ЗСУ атакували територію Росії ракетами ATACMS.

У березні 2025 році стало відомо, що в України більше нема запасів ракет ATACMS та чи будуть США постачати їх знову.