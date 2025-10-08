Видео
Армия РФ второй раз за сутки атаковала энергообъект ДТЭК

Армия РФ второй раз за сутки атаковала энергообъект ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:15
РФ нанесла удар по фабрике ДТЭК в Донецкой области - видео
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты нанесли удар по углеобогатительной фабрике в Донецкой области. Это второй удар врага по энергообъекту компании ДТЭК за сутки.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК в среду, 8 октября.

Как сообщили в ДТЭК, враг нанес удар по фабрике, которая занимается обогащением угля для теплоэлектростанций. Никто из работников не пострадал, однако объект получил серьезные разрушения.

В компании отметили, что за полтора месяца российские войска уже трижды наносили удары по этой фабрике, поэтому производство пришлось приостановить.

"Это уже третья масштабная атака по этой фабрике за полтора месяца. Оборудование в непригодном состоянии. Работу предприятия пришлось законсервировать. Коллег мы обеспечили работой на других предприятиях ДТЭК", — сообщили в компании.

Напомним, что это уже второй удар по энергообъектам ДТЭК за сутки. Утром 8 октября российские оккупанты нанесли удар по ТЭС, в результате чего были ранены двое работников.

А также сообщалось, что армия РФ в очередной раз атаковали энергообъект на Черниговщине — несколько тысяч потребителей остались без света.

Донецкая область критическая инфраструктура ДТЭК война в Украине энергетика атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
