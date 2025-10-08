Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
Головна Армія Армія РФ вдруге за добу атакувала енергооб'єкт ДТЕК

Армія РФ вдруге за добу атакувала енергооб'єкт ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:15
РФ завдала удару по фабриці ДТЕК на Донеччині — відео
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російську окупанти завдали удару по вуглезбагачувальній фабриці на Донеччині. Це другий удар ворога по енергооб'єкту компанії ДТЕК за добу.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДТЕК у середу, 8 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Російські війська атакували вуглезбагачувальну фабрику на Донеччині

Як повідомили у ДТЕК, ворог завдав удару по фабриці, яка займається збагачуванням вугілля для теплоелектростанцій. Ніхто з працівників не постраждав, однак об'єкт зазнав серйозних руйнувань.

У компанії зазначили, що за півтора місяці російські війська вже тричі завдавали ударів по цій фабриці, тож виробництво довелося призупинити.

"Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК", — повідомили у компанії.

Нагадаємо, що це вже другий удар по енергооб'єктам ДТЕК за добу. Вранці 8 жовтня російські окупанти завдали удару по ТЕС, внаслідок чого було поранено двох працівників.

А також повідомлялося, що армія РФ вкотре атакували енергооб'єкт на Чернігівщині — декілька тисяч споживачів залишилися без світла.

Донецька область критична інфраструктура ДТЕК війна в Україні енергетика атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації