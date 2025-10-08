РФ завдала удару по фабриці ДТЕК на Донеччині — відео

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російську окупанти завдали удару по вуглезбагачувальній фабриці на Донеччині. Це другий удар ворога по енергооб'єкту компанії ДТЕК за добу.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДТЕК у середу, 8 жовтня.

Російські війська атакували вуглезбагачувальну фабрику на Донеччині

Як повідомили у ДТЕК, ворог завдав удару по фабриці, яка займається збагачуванням вугілля для теплоелектростанцій. Ніхто з працівників не постраждав, однак об'єкт зазнав серйозних руйнувань.

У компанії зазначили, що за півтора місяці російські війська вже тричі завдавали ударів по цій фабриці, тож виробництво довелося призупинити.

"Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах ДТЕК", — повідомили у компанії.

Нагадаємо, що це вже другий удар по енергооб'єктам ДТЕК за добу. Вранці 8 жовтня російські окупанти завдали удару по ТЕС, внаслідок чого було поранено двох працівників.

А також повідомлялося, що армія РФ вкотре атакували енергооб'єкт на Чернігівщині — декілька тисяч споживачів залишилися без світла.