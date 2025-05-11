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Армия РФ ударила по Донецкой области — в ОВА показали последствия

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Дата публикации 11 мая 2025 12:26
Обстрелы Донецкой области — войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты
Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 10 мая, войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть раненые и значительные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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Последствия обстрелов

По словам Филашкина, больше всего пострадал Покровский район. В Святогоровке Добропольской громады повреждено агропредприятие, в Мирнограде — ранен человек, разрушены шесть зданий. В Шаховской громаде уничтожено несколько складов, а в Покровске также есть раненый и поврежден жилой дом.

Обстріли Донеччини
Обстрелом было уничтожено предприятие. Фото: Вадим Филашкин

Председатель ОВА добавил, что в Краматорском районе в результате обстрелов Сергеевки Андреевской громады повреждены шесть объектов сельского хозяйства. В Константиновке пострадал один человек, обстрелами разрушены четыре многоэтажки, шесть частных домов, а также две линии электропередач и газопровод.

Разрушения зафиксированы и в Ильиновке (3 объекта), Долгой Балке (14), Берестке (7), Александро-Калиновом (5), Яблоновке (4) и Плещеевке (1).

Обстріли Донеччини
Разрушенный дом. Фото: Вадим Филашкин

В Бахмутском районе под огнем оказался Северск — там повреждены пять жилых домов.

"Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе 17 детей", — подытожил Филашкин.

Обстріл Донецької області 10 травня
Поврежденная инфраструктура. Фото: Вадим Филашкин
Обстріл Донеччини
Обстрелянный дом. Фото: Вадим Филашкин

Напомним, утром 11 мая российские войска совершили дроновую атаку на Киевскую область.

Также мы писали, что 11 мая оккупанты совершили удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожской области.

Донецкая область обстрелы Краматорск война в Украине Покровск
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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