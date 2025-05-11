Обстрелы Донецкой области — войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты

Армия РФ ударила по Донецкой области — в ОВА показали последствия
За прошедшие сутки, 10 мая, войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть раненые и значительные повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
Последствия обстрелов
По словам Филашкина, больше всего пострадал Покровский район. В Святогоровке Добропольской громады повреждено агропредприятие, в Мирнограде — ранен человек, разрушены шесть зданий. В Шаховской громаде уничтожено несколько складов, а в Покровске также есть раненый и поврежден жилой дом.
Председатель ОВА добавил, что в Краматорском районе в результате обстрелов Сергеевки Андреевской громады повреждены шесть объектов сельского хозяйства. В Константиновке пострадал один человек, обстрелами разрушены четыре многоэтажки, шесть частных домов, а также две линии электропередач и газопровод.
Разрушения зафиксированы и в Ильиновке (3 объекта), Долгой Балке (14), Берестке (7), Александро-Калиновом (5), Яблоновке (4) и Плещеевке (1).
В Бахмутском районе под огнем оказался Северск — там повреждены пять жилых домов.
"Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе 17 детей", — подытожил Филашкин.
Напомним, утром 11 мая российские войска совершили дроновую атаку на Киевскую область.
Также мы писали, что 11 мая оккупанты совершили удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожской области.
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