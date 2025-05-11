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Головна Армія Армія РФ вдарила по Донеччині — в ОВА показали наслідки атаки

Армія РФ вдарила по Донеччині — в ОВА показали наслідки атаки

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Дата публікації: 11 травня 2025 12:26
Обстріли Донецької області — війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти
Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Упродовж минулої доби, 10 травня, війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є поранені та значні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Наслідки обстрілів

За словами Філашкіна, найбільше постраждав Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено агропідприємство, у Мирнограді — поранено людину, зруйновано шість будівель. У Шахівській громаді знищено кілька складів, а в Покровську також є поранений та пошкоджено житловий будинок.

Обстріли Донеччини
Знищене підприємство. Фото: Вадим Філашкін

Голова ОВА додав, що у Краматорському районі внаслідок обстрілів Сергіївки Андріївської громади пошкоджено шість об’єктів сільського господарства. У Костянтинівці постраждала одна людина, обстрілами зруйновано чотири багатоповерхівки, шість приватних будинків, а також дві лінії електропередач і газогін.

Руйнування зафіксовано й в Іллінівці (3 об’єкти), Довгій Балці (14), Берестку (7), Олександро-Калиновому (5), Яблунівці (4) та Плещіївці (1).

Обстріли Донеччини
Зруйнований будинок. Фото: Вадим Філашкін

У Бахмутському районі під вогнем опинився Сіверськ — там пошкоджено п’ять житлових будинків.

"Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, у тому числі 17 дітей", — підсумував Філашкін.

Обстріл Донецької області 10 травня
Пошкоджена інфраструктура. Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Донеччини
Обстріляний будинок. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, вранці 11 травня російські війська здійснили дронову атаку на Київську область.

Також ми писали, що 11 травня окупанти здійснили удар керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.

Донецька область обстріли Краматорськ війна в Україні Покровськ
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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