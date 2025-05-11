Обстріли Донецької області — війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти

Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Упродовж минулої доби, 10 травня, війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є поранені та значні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Наслідки обстрілів

За словами Філашкіна, найбільше постраждав Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено агропідприємство, у Мирнограді — поранено людину, зруйновано шість будівель. У Шахівській громаді знищено кілька складів, а в Покровську також є поранений та пошкоджено житловий будинок.

Знищене підприємство. Фото: Вадим Філашкін

Голова ОВА додав, що у Краматорському районі внаслідок обстрілів Сергіївки Андріївської громади пошкоджено шість об’єктів сільського господарства. У Костянтинівці постраждала одна людина, обстрілами зруйновано чотири багатоповерхівки, шість приватних будинків, а також дві лінії електропередач і газогін.

Руйнування зафіксовано й в Іллінівці (3 об’єкти), Довгій Балці (14), Берестку (7), Олександро-Калиновому (5), Яблунівці (4) та Плещіївці (1).

Зруйнований будинок. Фото: Вадим Філашкін

У Бахмутському районі під вогнем опинився Сіверськ — там пошкоджено п’ять житлових будинків.

"Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, у тому числі 17 дітей", — підсумував Філашкін.

Пошкоджена інфраструктура. Фото: Вадим Філашкін

Обстріляний будинок. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, вранці 11 травня російські війська здійснили дронову атаку на Київську область.

Також ми писали, що 11 травня окупанти здійснили удар керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.