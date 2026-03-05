РФ атаковала дронами Кривой Рог — каки последствия ударов по Днепропетровщине

Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 5 марта российские войска совершили атаку дронами по Кривому Рогу. В городе зафиксировано попадание и повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, информирует Новини.LIVE.

Атака РФ по Кривому Рогу 5 марта

Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских беспилотников в небе над областью. Несмотря на это, часть дронов достигла целей, вызвав повреждения и пожары.

В результате ударов серьезно пострадали объекты инфраструктуры, также возникли несколько возгораний. На места оперативно прибыли все экстренные службы. Пожары удалось ликвидировать, сейчас продолжается устранение других последствий атаки.

Кроме того, поврежден детский сад и дома в частном секторе. Обследование территории и уточнение масштабов разрушений продолжается.

Несмотря на ночную атаку, в Кривом Роге все службы города продолжают работать в штатном режиме. Коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения функционируют без перебоев.

В Криворожском районе в течение ночи обстрелов не зафиксировали.

Обстрелы Днепропетровщины

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в Верховцево повреждена транспортная инфраструктура. В результате ударов пострадали двое мужчин — 38 и 45 лет. По информации местных властей, они будут лечиться дома.

В Покровской громаде Синельниковского района во время обстрела загорелся разрушенный частный дом. Еще два дома и пожарная часть получили повреждения.

Последствия удара РФ. Фото: t.me/mykola_lukashuk

На Никопольщине пострадали райцентр и Покровская громада. Повреждены дома местных жителей, продолжается оценка ущерба.

Местные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов и оказывают помощь пострадавшим.

Удары российских оккупантов по Украине

Россия нанесла атаки по Украине вечером 4 марта и ночью 5 марта, применив ударные беспилотники. Воздушные силы ВСУ смогли обезвредить часть этих дронов.

В ночь на 5 марта юг Одесской области снова оказался под атакой. Беспилотники ударили по побережью Белгород-Днестровского района. В результате ударов загорелась территория недействующей базы отдыха, повреждено здание и несколько автомобилей.

В тот же вечер российские дроны атаковали населенные пункты Чугуевского района Харьковской области. Из-за обстрелов пострадали 12 человек, среди которых 17-летняя девушка.