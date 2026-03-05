Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия применила по Украине 155 дронов за прошедшие сутки

Россия применила по Украине 155 дронов за прошедшие сутки

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 08:59
Удар дронами по Украине 5 марта — статистика сбития целей
Сбитый российский дрон. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Украинская ПВО в ночь на 5 марта сбила или подавила 136 беспилотников из 155, которыми Россия атаковала Украину с вечера 4 марта. Часть ударных дронов достигла целей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на отчет от Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Чем атаковала Россия Украину 4 и 5 марта

В сообщении отмечается, что ночная атака 5 марта началась еще в 18:30 4 марта. В целом противник применил 155 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов, причем около 100 из них были "Шахедами".

Запуски осуществлялись с нескольких направлений. В перечне названы Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также Гвардейское и Чауда на временно оккупированной территории АР Крым.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 136 вражеских БпЛА.

Атака дронів на Україну 4 та 5 березня
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время сообщается о попадании 18 ударных беспилотников в восьми локациях, а также о падении сбитых аппаратов или их обломков еще в трех местах.

Отметим, что этой ночью, 5 марта, мощные взрывы раздавались в Кривом Роге. Также одновременно в Харьковской области в результате дроновой атаки возник масштабный пожар.

беспилотники ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации