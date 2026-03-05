Удар дронами по Украине 5 марта — статистика сбития целей

Сбитый российский дрон. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Украинская ПВО в ночь на 5 марта сбила или подавила 136 беспилотников из 155, которыми Россия атаковала Украину с вечера 4 марта. Часть ударных дронов достигла целей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на отчет от Воздушных сил ВСУ.

Чем атаковала Россия Украину 4 и 5 марта

В сообщении отмечается, что ночная атака 5 марта началась еще в 18:30 4 марта. В целом противник применил 155 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов, причем около 100 из них были "Шахедами".

Запуски осуществлялись с нескольких направлений. В перечне названы Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также Гвардейское и Чауда на временно оккупированной территории АР Крым.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 136 вражеских БпЛА.

Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время сообщается о попадании 18 ударных беспилотников в восьми локациях, а также о падении сбитых аппаратов или их обломков еще в трех местах.

Отметим, что этой ночью, 5 марта, мощные взрывы раздавались в Кривом Роге. Также одновременно в Харьковской области в результате дроновой атаки возник масштабный пожар.