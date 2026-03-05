Атака БпЛА 5 березня — скільки дронів було знешкоджено

Збитий російський дрон. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Росія здійснила атаку і застосувала дрони проти України звечора 4 березня та вночі 5 березня. Стало відомо, скільки безпілотників вдалося знешкодити Повітряним силам Збройних сил України.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на звіт від Повітряних сил ЗСУ.

Чим атакувала Росія Україну 4 та 5 березня

У повідомленні зазначається, що нічна атака 5 березня розпочалася ще о 18:30 4 березня. Загалом противник застосував 155 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів, причому близько 100 із них були "Шахедами".

Запуски здійснювалися з кількох напрямків. У переліку названі Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також Гвардійське і Чауда на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 136 ворожих БпЛА.

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас повідомляється про влучання 18 ударних безпілотників у восьми локаціях, а також про падіння збитих апаратів або їхніх уламків ще у трьох місцях.

Зазначимо, що цієї ночі, 5 березня, потужні вибухи лунали в Кривому Розі. Також одночасно в Харківській області внаслідок дронової атаки виникла масштабна пожежа.