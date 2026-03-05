Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ППО приземлила понад сотню російських дронів вночі, але є влучання

ППО приземлила понад сотню російських дронів вночі, але є влучання

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 08:59
Атака БпЛА 5 березня — скільки дронів було знешкоджено
Збитий російський дрон. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Росія здійснила атаку і застосувала дрони проти України звечора 4 березня та вночі 5 березня. Стало відомо, скільки безпілотників вдалося знешкодити Повітряним силам Збройних сил України. 

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на звіт від Повітряних сил ЗСУ. 

Реклама
Читайте також:

Чим атакувала Росія Україну 4 та 5 березня

У повідомленні зазначається, що нічна атака 5 березня розпочалася ще о 18:30 4 березня. Загалом противник застосував 155 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів, причому близько 100 із них були "Шахедами".

Запуски здійснювалися з кількох напрямків. У переліку названі Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також Гвардійське і Чауда на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 136 ворожих БпЛА.

Атака дронів на Україну 4 та 5 березня
Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас повідомляється про влучання 18 ударних безпілотників у восьми локаціях, а також про падіння збитих апаратів або їхніх уламків ще у трьох місцях.

Зазначимо, що цієї ночі, 5 березня, потужні вибухи лунали в Кривому Розі. Також одночасно в Харківській області внаслідок дронової атаки виникла масштабна пожежа.

безпілотники ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації