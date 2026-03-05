Відео
Головна Армія Армія РФ завдала серйозних пошкоджень інфраструктурі Кривого Рогу

Армія РФ завдала серйозних пошкоджень інфраструктурі Кривого Рогу

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 10:28
РФ завдала ударів по Дніпропетровщині 5 березня — які наслідки
Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 5 березня російські війська здійснили атаку дронами по Кривому Рогу. У місті зафіксовано влучання та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Атака РФ по Кривому Рогу 5 березня 

Під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили 15 ворожих безпілотників у небі над областю. Попри це, частина дронів досягла цілей, спричинивши пошкодження та пожежі.

Внаслідок ударів серйозно постраждали об'єкти інфраструктури, також виникли кілька загорянь. На місця оперативно прибули всі екстрені служби. Пожежі вдалося ліквідувати, наразі триває усунення інших наслідків атаки.

Крім того, пошкоджено дитячий садок та будинки у приватному секторі. Обстеження території та уточнення масштабів руйнувань триває.

Попри нічну атаку, у Кривому Розі усі служби міста продовжують працювати у штатному режимі. Комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи функціонують без перебоїв.

У Криворізькому районі протягом ночі обстрілів не зафіксували.

Обстріли Дніпропетровщини

Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, у Верхівцевому пошкоджена транспортна інфраструктура. В результаті ударів постраждали двоє чоловіків — 38 та 45 років. За інформацією місцевої влади, вони лікуватимуться вдома.

У Покровській громаді Синельниківського району під час обстрілу зайнявся зруйнований приватний будинок. Ще два будинки та пожежна частина отримали пошкодження.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину
Наслідки удару РФ. Фото: t.me/mykola_lukashuk

На Нікопольщині постраждали райцентр і Покровська громада. Пошкоджена оселя місцевих мешканців, триває оцінка збитків.

Місцеві служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів та надають допомогу постраждалим.

Удари російських окупантів по Україні

Росія завдала атак по Україні ввечері 4 березня та вночі 5 березня, застосувавши ударні безпілотники. Повітряні сили ЗСУ змогли знешкодити частину цих дронів.

У ніч проти 5 березня південь Одеської області знову опинився під атакою. Безпілотники вдарили по узбережжю Білгород-Дністровського району. Внаслідок ударів загорілася територія недіючої бази відпочинку, пошкоджено будівлю та кілька автомобілів.

Того ж вечора російські дрони атакували населені пункти Чугуївського району Харківської області. Через обстріли постраждали 12 людей, серед яких 17-річна дівчина.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
