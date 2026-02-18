Видео
Армия РФ ударила по Запорожской области — есть погибшие и раненые

Армия РФ ударила по Запорожской области — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 07:57
Обстрел Запорожья 17 февраля - в ОВА сообщили о последствиях атаки
Спасатель. Фото: ГСЧС

За минувшие сутки российские войска совершили 638 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 18 февраля, информирует Новини.LIVE.

Армия РФ атаковала Запорожье и область

Войска РФ осуществили 22 авиационных удара по Веселянке, Лесному, Юрковке, Любимовке, Мировке, Одаровке, Любицкому, Киевскому, Железнодорожному, Воздвижевке, Верхней Терсе, Мирному, Волшебному, Копаням, Новоселовке, Долинке и Омельнику.

Кроме того, 448 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье, Новониколаевку, Лысогорку, Сергеевку, Куприяновку, Степногорск, Приморское, Степное, Лук'яновское, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Староукраинку, Варваровку, Доброполье, Прилуки и Сладкое.

РФ завдала удару по Запорізькій області 17 лютого
Разрушенный в результате атаки РФ дом. Фото: Запорожская ОГА

Также зафиксировано пять обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Степного, Малой Токмачки, Волшебного, Горького и Цветкового. Еще 163 артиллерийских удара были нанесены по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Зеленому, Доброполью и Прилукам.

"Поступило 136 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", — сообщил Федоров.

Как сообщалось, 17 февраля около 20:45 российские войска совершили атаку на Запорожье с применением ударных беспилотников. В результате обстрела погибла 48-летняя женщина.

Также российские оккупанты нанесли удары "Шахедами" по жилой застройке в Николаеве. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
