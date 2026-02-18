Відео
Україна
Головна Армія Окупанти атакували Запорізьку область — є загиблі і поранені

Окупанти атакували Запорізьку область — є загиблі і поранені

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 07:57
Обстріл Запоріжжя 17 лютого — у ОВА повідомили про наслідки атаки
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали 638 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області впродовж доби. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 18 лютого, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Армія РФ атакувала Запоріжжя і область

Війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Веселянці, Лісному, Юрківці, Любимівці, Мирівці, Одарівці, Любицькому, Київському, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Мирному, Чарівному, Копанях, Новоселівці, Долинці та Омельнику.

Крім того, 448 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Лисогірку, Сергіївку, Купріянівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Зелене, Староукраїнку, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Солодке.

РФ завдала удару по Запорізькій області 17 лютого
Зруйнований внаслідок атаки РФ будинок. Фото: Запорізька ОВА

Також зафіксовано п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території Степового, Малої Токмачки, Чарівного, Гіркого та Цвіткового. Ще 163 артилерійські удари були нанесені по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Староукраїнці, Зеленому, Добропіллю та Прилуках.

"Надійшло 136 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", — повідомив Федоров.

Як повідомлялося, 17 лютого близько 20:45 російські війська здійснили атаку на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу загинула 48-річна жінка.

Також російські окупанти завдали ударів "Шахедами" по житловій забудові у Миколаєві. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Запоріжжя Запорізька область обстріли Іван Федоров атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
