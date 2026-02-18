Обстріл Запоріжжя 17 лютого — у ОВА повідомили про наслідки атаки

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали 638 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області впродовж доби. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 18 лютого, інформує Новини.LIVE.

Війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Веселянці, Лісному, Юрківці, Любимівці, Мирівці, Одарівці, Любицькому, Київському, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Мирному, Чарівному, Копанях, Новоселівці, Долинці та Омельнику.

Крім того, 448 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Лисогірку, Сергіївку, Купріянівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Зелене, Староукраїнку, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Солодке.

Також зафіксовано п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території Степового, Малої Токмачки, Чарівного, Гіркого та Цвіткового. Ще 163 артилерійські удари були нанесені по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Староукраїнці, Зеленому, Добропіллю та Прилуках.

"Надійшло 136 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", — повідомив Федоров.

Як повідомлялося, 17 лютого близько 20:45 російські війська здійснили атаку на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу загинула 48-річна жінка.

Також російські окупанти завдали ударів "Шахедами" по житловій забудові у Миколаєві. Попередньо, обійшлося без постраждалих.