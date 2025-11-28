Обстрел Украины 28 ноября — РФ атаковала ракетами и дронами

Армия РФ атаковала Украину — сколько целей уничтожила ПВО
Российская оккупационная армия в ночь на 28 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. На пяти локациях зафиксировано попадание.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Обстрелы Украины 28 ноября
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Орла, Брянска и Миллерово.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, ПВО сбила 63 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание баллистической ракеты и девяти ударных БпЛА на пяти локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.
Напомним, в течение последних суток враг атаковал Харьковскую область ударными дронами. Среди раненых есть 12-летний ребенок.
Кроме того, оккупанты более 450 раз ударили по Запорожью. В регионе есть масштабные разрушения.
Читайте Новини.LIVE!