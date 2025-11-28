Обстрел Украины 28 ноября — РФ атаковала ракетами и дронами

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российская оккупационная армия в ночь на 28 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. На пяти локациях зафиксировано попадание.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 28 ноября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Орла, Брянска и Миллерово.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, ПВО сбила 63 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание баллистической ракеты и девяти ударных БпЛА на пяти локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.

Напомним, в течение последних суток враг атаковал Харьковскую область ударными дронами. Среди раненых есть 12-летний ребенок.

Кроме того, оккупанты более 450 раз ударили по Запорожью. В регионе есть масштабные разрушения.