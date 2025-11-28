Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Армия РФ атаковала Украину — сколько целей уничтожила ПВО

Армия РФ атаковала Украину — сколько целей уничтожила ПВО

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 10:37
Обстрел Украины 28 ноября — РФ атаковала ракетами и дронами
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российская оккупационная армия в ночь на 28 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. На пяти локациях зафиксировано попадание.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Украины 28 ноября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Орла, Брянска и Миллерово.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 28 листопада
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, ПВО сбила 63 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание баллистической ракеты и девяти ударных БпЛА на пяти локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локациях.

Напомним, в течение последних суток враг атаковал Харьковскую область ударными дронами. Среди раненых есть 12-летний ребенок.

Кроме того, оккупанты более 450 раз ударили по Запорожью. В регионе есть масштабные разрушения.

обстрелы ПВО ракеты дроны Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации