Обстріл України 28 листопада — РФ атакувала ракетами і дронами

Армія РФ атакувала Україну — скільки цілей знищила ППО
Російська окупаційна армія у ніч проти 28 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. На п'яти локаціях зафіксовано влучання.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Обстріли України 28 листопада
У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів з Орла, Брянська та Міллєрово.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила 63 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти ударних БпЛА на п'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях.
Нагадаємо, упродовж останньої доби ворог атакував Харківщину ударними дронами. Серед поранених є 12-річна дитина.
Крім того, окупанти понад 450 разів вдарили по Запоріжжю. В регіоні є масштабні руйнування.
