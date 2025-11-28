Відео
Головна Армія Армія РФ атакувала Україну — скільки цілей знищила ППО

Армія РФ атакувала Україну — скільки цілей знищила ППО

Дата публікації: 28 листопада 2025 10:37
Обстріл України 28 листопада — РФ атакувала ракетами і дронами
Робота мобільної групи ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російська окупаційна армія у ніч проти 28 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. На п'яти локаціях зафіксовано влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Обстріли України 28 листопада

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів з Орла, Брянська та Міллєрово. 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 28 листопада
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила 63 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти ударних БпЛА на п'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях.

Нагадаємо, упродовж останньої доби ворог атакував Харківщину ударними дронами. Серед поранених є 12-річна дитина. 

Крім того, окупанти понад 450 разів вдарили по Запоріжжю. В регіоні є масштабні руйнування. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
