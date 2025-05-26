Оккупанты РФ не умеют пользоваться антидроновыми плащами, а их качество очень низкое

АРоссийские оккупанты. Иллюстративное фото: Скриншот

Разрекламированные российской пропагандой и так называемыми военкорами антидроновые плащи оказались не такими действенными, как ожидалось. Стало даже хуже — эти плащи российских военных сделали более заметными для беспилотников ВСУ, а вот маскировочные плащи украинских бойцов более качественные.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Что не так с антидроновыми плащами оккупантов

Как отмечает издание, технология, используемая в производстве антидроновых плащей россиян, оказалась несовершенной, а сами российские военные часто не получают должной подготовки по правильному использованию снаряжения.

Некачественные плащи отражаются в тепловизорах как темные пятна на фоне более светлой окружающей среды, а люди, которых они скрывают, становятся заметными мишенями, говорится в публикации.

"Это не плащи-невидимки. Из-за возникающего контраста российские военные становятся даже более уязвимыми, чем без этого снаряжения", — сказал бывший полковник британской армии и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Сравнение антидроновых плащей. Фото: The Telegraph

Несмотря на серьезные недостатки плащей, российская армия продолжает использовать их на передовой. В частности, их используют солдаты, которые воюют под Лиманом. Россияне в антидроновых плащах двигались в направлении позиций 63-й механизированной бригады ВСУ, прежде чем их атаковали дроны-камикадзе с видеонаведением, говорится в публикации. Российские военные были заметны как никогда, утверждает The Telegraph.

Другая штурмовая группа оккупантов использовала более качественные тепловые накидки, однако из-за отсутствия необходимой подготовки военные все равно были заметны — у некоторых из них из-под плащей были видны руки и ноги, говорится в публикации.

"Судя по всему, российские военнослужащие просто не понимают, как правильно использовать свое снаряжение", — считает научный сотрудник по наземным операциям британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

The Telegraph отмечает, что украинские военные также используют термозащитные костюмы, эффективность которых значительно превышает российские накидки.

Ранее сообщалось, что под ударами дронов оказались предприятия российской Тулы. Местные жители сообщают, что в городе частично исчез свет и зафиксированы мощные взрывы.

А 24 мая Тулу тоже посетили украинские дроны. Они поразили российский химический завод "Азот" в Тульской области. На месте вспыхнул сильный пожар, а также есть пострадавшие.