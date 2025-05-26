Окупанти РФ не вміють користуватись антидроновими плащами, а їхня якість дуже низька

Російські окупанти. Ілюстративне фото: Скриншот

Розрекламовані російської пропагандою та так званими військкорами антидронові плащі виявились не такими дієвими, як очікувалось. Стало навіть гірше — антидронові плащі російських військових зробили більш помітними для безпілотників ЗСУ, а ось маскувальні плащі українських бійців якісніші.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Що не так з антидроновими плащами окупантів

Як зазначає видання, технологія, що використовується у виробництві антидронових плащів росіян, виявилася недосконалою, а самі російські військові часто не отримують належної підготовки щодо правильного використання спорядження.

Неякісні плащі відображаються в тепловізорах як темні плями на тлі світлішого довкілля, а люди, яких вони приховують, стають помітними мішенями, йдеться в публікації.

"Це не плащі-невидимки. Через контраст, що виникає, російські військові стають навіть більш уразливими, ніж без цього спорядження", — сказав колишній полковник британської армії та експерт із хімічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон.

Порівняння антидронових плащів. Фото: The Telegraph

Попри серйозні недоліки плащів, російська армія продовжує використовувати їх на передовій. Зокрема, їх використовують солдати, які воюють під Лиманом. Росіяни в антидронових плащах рухалися в напрямку позицій 63-ї механізованої бригади ЗСУ, перш ніж їх атакували дрони-камікадзе з відеонаведенням, ідеться в публікації. Російські військові були помітні як ніколи, стверджує The Telegraph.

Інша штурмова група окупантів використовувала більш якісні теплові накидки, однак через відсутність необхідної підготовки військові все одно були помітними — у деяких із них з-під плащів було видно руки й ноги, йдеться в публікації.

"Судячи з усього, російські військовослужбовці просто не розуміють, як правильно використовувати своє спорядження", — вважає науковий співробітник із наземних операцій британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Нік Рейнольдс.

The Telegraph зазначає, що українські військові також використовують термозахисні костюми, ефективність яких значно перевищує російські накидки.

Раніше повідомлялось, що під ударами дронів опинились підприємства російської Тули. Місцеві мешканці повідомляють, що у місті частково зникло світло і зафіксовані потужні вибухи.

А 24 травня до Тули теж завітали українські дрони. Вони уразили російський хімічний завод "Азот" у Тульській області. На місці спалахнула сильна пожежа, а також є постраждалі.