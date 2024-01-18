Адвокат назвал мобилизацию в Украине "дикой" — призывает менять подход

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине есть случаи, когда работники ТЦК и СП хватают военнообязанных и принудительно сажают в бусы. На улицах учащается так называемая "дикая" мобилизация, подход к которой следует менять.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в комментарии для Новини.LIVE.

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По мнению адвоката, в Украине необходимо изменять подход к мобилизации.

"С одной стороны, украинские мужчины защищают нас с вами, всех... С другой — власть говорит: "Украинские мужчины — это трусы, они убегут из Украины, мы им запрещаем", — отметил Кравец.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу призывает людей обращаться к депутатам на округах и сообщать им о случаях, когда работники ТЦК нарушают их права.

Напомним, что в Закарпатье произошел спор между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жительницами. Женщины на фоне того, что военными выписали повестку мужчине, громко кричали и выражали свое возмущение о бездействии ТЦК.

Мы писали, что в Харькове мужчины в военной форме, похожие на работников ТЦК и СП, пытались задержать парня и затолкать его в бус. Впрочем, тот быстро отреагировал на это и скрылся.

Кроме того, в Одессе утром 15 января прошел очередной рейд представителей ТЦК в общественном транспорте. Военные останавливали маршрутки и троллейбусы несколько раз, что очень возмутило горожан.