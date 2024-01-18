Адвокат назвав мобілізацію в Україні "дикою" — закликає змінювати підхід

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні трапляються випадки, коли працівники ТЦК та СП хапають військовозобов'язаних та примусово садять у буси. На вулицях частішає так звана "дика" мобілізація, підхід до якої варто змінювати.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець в коментарі для Новини.LIVE.

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На думку адвоката, в Україні необхідно змінювати підхід до проведення мобілізації.

"З одного боку українські чоловіки захищають нас із вами, всіх... З іншого, влада говорить, "українські чоловіки — це боягузи, вони втечуть з України, ми їм забороняємо", — зазначив Кравець.

Натомість нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу закликає людей звертатися до депутатів на округах і повідомляти їм про випадки, коли працівники ТЦК порушують їхні права.

Нагадаємо, що на Закарпатті сталася суперечка між співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевими жительками. Жінки на тлі того, що військкоми виписали повістку чоловіку, голосно кричали та висловлювали своє обурення про бездіяльність ТЦК.

Також ми писали, що у Харкові чоловіки у військовій формі, схожі на працівників ТЦК та СП, намагалися затримати хлопця та заштовхати його у бус. Втім, той швидко відреагував на це та втік.

Крім того, в Одесі вранці 15 січня відбувся черговий рейд представників ТЦК у громадському транспорті. Військові зупиняли маршрутки та тролейбуси по декілька разів, що дуже обурило містян.