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3-я штурмовая не будет создавать спецподразделение под мобилизованных осужденных — какая причина

8 июня 2024 22:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация осужденных – что происходит сейчас в бригадах
Украинские заключенные в колонии. Июнь 2024 года. Фото: скриншот с видео "DW"
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В 3-й ОШБр заявили, что не планируют создавать отдельные подразделения из осужденных, как это прописано в законе. Там будут интергрировать их в свои структуры — два человека на отделение.

Об этом сказал командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

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Мобилизация осужденных — что известно

"После "учебки" мы будем их равномерно интегрировать в подразделения. Батальонов и чего-то подобного мы создавать не будем. Это в первую очередь нарушает понятия нашей чести, совести и все существующие моральные принципы", — сказал Кухарчук.

Кстати, с 8 мая 2024 года в Украине официально разрешили проходить военную службу в рядах ВСУ некоторым категориям осужденных граждан. По состоянию на 6 июня в Сил обороны присоединилось уже более 600 таких бойцов.

Ранее мы писали, что военные рассказали об уровне мотивации идущих на фронт заключенных.

Напомним, мы сообщали, что к рядам ВСУ могут присоединиться также осужденные женщины.

Также мы информировали, что на войну в Украине могут мобилизовать осужденных даже с тяжкими преступлениями.

война в Украине
армия
осужденные
мобилизация

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