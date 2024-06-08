Мобілізація засуджених - що відбувається зараз у третій штурмовій бригаді

Українські ув'язнені у колонії. Червень 2024 року. Фото: скриншот з відео "DW"

У 3-й ОШБр заявили, що не планують створювати окремі підрозділи із засуджених, як це прописано в законі. Там будуть інтегрувати їх у свої структури — одну дві людини на відділення.

Про це сказав командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук.

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"Після "учебки" ми будемо їх рівномірно інтегровувати в підрозділи. Батальйонів і чогось подібного ми створювати не будемо. Це в першу чергу порушує поняття нашої честі, совісті і всі моральні принципи, які існують", — сказав Кухарчук.

До слова, з 8 травня 2024 року в Україні офіційно дозволили проходити військову службу в лавах ЗСУ деяким категоріям засуджених громадян. Станом на 6 червня до Сил оборони долучилось вже понад 600 таких бійців.

Раніше ми писали, що військові розповіли про рівень мотивації ув’язнених, що йдуть на фронт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що до лав ЗСУ можуть долучитися також засуджені жінки.

Також ми інформували, що на війну в Україні можуть мобілізувати засуджених навіть із тяжкими злочинами.