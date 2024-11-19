Сколько территорий потеряла Украина за 1000 дней войны

Последствия войны в Украине. Фото: Ignacio Marin Fernandez/Anadolu Agency

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Тысяча дней прошла с 24 февраля 2022 года. Ужасное утро этого дня большинство украинцев запомнит на всю жизнь. Тысяча дней российского вторжения навсегда изменили жизнь миллионов, сотни тысяч человек погибли, десятки тысяч километров украинской земли были оккупированы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько территорий Украины было оккупировано за 1000 дней войны и какие города и области в опасности.

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Начало войны и быстрое наступление россиян

Мы разбили хронологию войны в Украине на этапах. Как по изменениям в количестве оккупированных территорий, так и по результатам этих периодов для войны в целом. Первый этап начался утром 24 февраля 2022 года, когда российские войска пересекли украинские границы одновременно по нескольким направлениям: Луганской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областях, включая территорию Крыма.

Авиация РФ с десантом наносит удар по Киевской области. Начинаются бои за Гостомельский аэропорт, в результате которых будет потерян самый большой и мощный самолет в мире Ан-225 "Мрия".

В первый день российские силы занимают приграничные населенные пункты Милово и Волчанск на востоке, Новую Каховку и Геническ на юге, а также Чернобыльскую АЭС на севере.

В течение нескольких дней РФ оккупирует Мелитополь, Бердянск и Энергодар в Запорожской области. В Энергодаре расположена самая большая в Европе АЭС. Также был захвачен Херсон. Кроме того, российские войска захватывают Купянск и Балаклею в Харьковской области и начинают блокаду Мариуполя.

В это же время ведутся бои в Бородянке, Ворзеле, Буче, и других населенных пунктах возле Киева. Оккупанты пытаются захватить Сумы и Чернигов. На востоке Украины войска РФ также активно продвигаются — оккупируют Волноваху и ряд населенных пунктов.

В марте 2022 года под контролем РФ было около 19% украинской территории (исключая территорию, которую Россия оккупировала до 24 февраля 2022 года).

Провал быстрого наступления и увольнения Киевской области

Впрочем, несмотря на такие территориальные успехи наступление россиян, ставившее целью скорую оккупацию Киева и смену власти на марионеточную пошло не по плану. В киевской области оккупанты получили болезненное поражение, и не смогли даже полностью окружить столицу Украины. В начале апреля 2022 года были освобождены Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Мотыжин, Иванков и все населенные пункты вплоть до северной границы.

В то же время, ВСУ заставили российские войска выйти из Черниговской и Сумской области и оттеснили их на 40 км от Харькова. Впрочем, россиянам удалось оккупировать Изюм.

После поражений по нескольким направлениям Кремль сосредоточил усилия на Донецкой и Луганской областях, стремясь установить контроль над их административными границами.

Летом 2022 года полностью перешел под оккупацию России Мариуполь. Последней точкой сопротивления стал завод "Азовсталь", где украинские военные — бойцы полка "Азов", пограничники, силы территориальной обороны Донецкой области, военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и Нацгвардии, несмотря на массированные авиаудары, держали оборону более месяца. Кременная в Луганской области и Лиман в Донецкой области также оказались под российским контролем.

Также Россия захватила Святогорск, курортный город на реке Северский Донец, а позже установила контроль над Северодонецком, временным административным центром Луганской области после оккупации Луганска. Вскоре украинская армия покинула Лисичанск – последний свободный город региона. Таким образом, почти вся территория Луганской области кроме нескольких сел вблизи линии фронта оказалась под оккупацией. В то же время Вооруженные силы Украины освободили остров Змеиный.

В августе 2022 года под контролем РФ было более 13% украинской территории.

Осенний контрнаступление ВСУ и освобождение Херсона

Осенью 2022 года Вооруженные силы Украины начали стремительное контрнаступление, уволив Изюм, Балаклею, Волчанск и Купянск в Харьковской области. За шесть дней сентября украинская армия вернула под контроль около 300 населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Территориальные успехи на этом не завершились. В октябре был освобожден Лиман в Донецкой области.

В ноябре украинские войска, по-видимому, находились в самом выгодном положении за 1000 дней войны. 11 ноября они вернули под контроль областной центр Херсона и населенные пункты на правом берегу Днепра. Однако в Херсоне и сегодня продолжаются обстрелы русской артиллерией и атаки дронов, что приводит к гибели мирных жителей.

Летнее контрнаступление 2023 года и оккупация Бахмута

Зимой 2022 и весной 2023 основные события войны в Украине были сконцентрированы вокруг летнего контрнаступления ВСУ и обороны города Бахмут в Донецкой области.

В середине декабря русские войска приступили к штурму городской застройки в Бахмуте. Бои за этот город отличались высокой интенсивностью и жестокостью, а сам населенный пункт после многомесячных боевых действий практически разрушен. В ходе боев за Бахмут понесла значительные потери и была фактически уничтожена ППК "Вагнер". Именно в этот период ее основатель Евгений Пригожин произнес свою мемную фразу, что: "Шойгу, Герасимов, где с*ка боеприпасы?!".

Многие военные эксперты оценивают битву за Бахмут как чрезмерно изнурительную для Украины, поскольку ВСУ были вынуждены сдерживать противника, состоявшего преимущественно из бывших заключенных, которых ППК "Вагнер" набирала в российских колониях. В мае украинская армия попыталась оцепить город, но полностью охватить его не удалось. В мае город перешел под контроль россиян.

Также зимой 2023 года российские войска захватили Соледар, Берховку, Красную Гору и Ягодное.

В июне ВСУ начали продвижение на юге Донецкой области и Запорожской области. В районе Великой Новоселки, к западу от Угледара, украинские военные освободили Нескучное, Благодатное, Сторожево, Макаровку, а также Новодаровку и Левадное в Запорожской области. На другом участке фронта, ближе к Днепру, было уволено Лобково, что стало началом продвижения украинских сил на юг.

Позже на запорожском направлении был уволен населенный пункт Пятихатки. Летом ВСУ также вернули под контроль Урожайное, Ровнополь и Старомайорское в Донецкой области. По итогам летнего наступления на стыке Донецкой и Запорожской областей был уволен участок площадью около 243 квадратных километров.

В августе украинские силы освободили село Роботино в Запорожской области. Однако дальнейшее наступление в направлении Токмака и Мелитополя было затруднено из-за мощной системы эшелонированных укреплений, возведенных русскими войсками.

Летнее контрнаступление стало первым серьезным разочарованием для Украины за время войны. Несмотря на значительные усилия, цели по деоккупации юга страны и освобождению Крыма остались на уровне планов, а украинская армия понесла ощутимые потери.

В августе 2023 года под контролем РФ было более 11% украинской территории (исключая территорию, которую Россия оккупировала до 24 февраля 2022 года).

Перехват инициативы РФ и курская операция

В октябре 2023 года российские войска начали активное наступление на Авдеевском направлении. Бои за этот населенный пункт длились около четырех месяцев, и в феврале 2024 года Авдеевка была захвачена. После потери города украинские силы отступили на запад, оставив населенные пункты Ласточкино, Степное и Северное. К концу февраля линия фронта стабилизировалась на участке Тоненько — Орловка — Бердичи. В марте русская армия захватила Тоне и вышла в Семеновку.

В апреле российские войска заняли Очеретино – важный логистический центр, через который проходила железнодорожная линия на Покровск, критически важная для поставки ВСУ.

В мае российские силы снова пересекли границу на стыке Харьковской и Белгородской областей, начав наступление на Волчанск и Липке. Однако к концу месяца продвижение остановилось в районе Волчанска.

В июле Россия заявила о захвате села Степная Новоселовка в Харьковской области, поселка Новопокровка в Донецкой области, а также Урожайного, ранее уволенного ВСУ во время контрнаступления 2023 года.

Август ознаменовался наступлением украинской армии в Курской области. К 15 августа ВСУ заняли около 1000 квадратных километров, что превысило территориальные достижения России за весь 2023 год. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контроль Украины перешли 82 населенных пункта, включая Суджу. Однако наступление вскоре замедлилось, и Россия предприняла контрнаступательные действия. По данным The Washington Post, российским войскам удалось вернуть до половины утраченной территории в Курской области.

В октябре Украина потеряла Селидово и Угледар в Донецкой области. За Угледар бои продолжались более двух лет, включая большие атаки российских войск в конце 2022 и начале 2023 годов, которые тогда закончились неудачей и значительными потерями для нападающих.

В ноябре российские силы захватили Вознесенку и Солнцевку вблизи Курахово Донецкой области.

В сентябре 2024 года под контролем РФ оставалось более 11% украинской территории (исключая территорию, которую Россия оккупировала до 24 февраля 2022 года).

Как изменялось количество оккупированных территорий Украины за 1000 дней войны. Инфографика: Новини.LIVE

Что дальше

Хотя достижения РФ в захвате территории Украины не являются какими-то катастрофическими для ВСУ, опасность кроется в активизации фронта во многих направлениях. Общее истощение украинских военных, которые уже 1000 дней сопротивляются оккупанту, и недостаток личного состава может привести к более болезненным потерям. Курская операция, которая имела целью, в том числе отвлечение резервов ВС РФ с востока Украины, эту задачу фактически не выполнила.

Россияне продолжают атаки на многих участках фронта. Идут бои во времена Яр, Курахово, Торецк, Покровск, Волчанск. Также по данным The Washington Post РФ может готовить новое наступление в Запорожской области. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов как можно шире растянуть украинские войска и прорываться на тех участках фронта, которые окажутся наименее защищенными.

Пока динамика не в пользу Украины. The Telegraph пишет, что в октябре российская армия заняла больше украинской территории, чем за любой месяц с середины 2022 года.

По данным западных аналитиков, продвигаясь вперед, российские войска обошли основные украинские оборонные рубежи и вышли на открытые территории, где сопротивление оказалось слабее из-за разрозненности и недостаточной укрепленности позиций. В то же время, украинские силы сталкиваются с нехваткой как живой силы, так и вооружения.

Российские подразделения направились в Покровск, город с довоенным населением около 60 тысяч жителей. Этот город имеет стратегическое значение как крупный логистический центр для снабжения украинских войск и важный элемент оборонной линии.



Сколько территории областей Украины под оккупацией РФ. Инфографика: Новини.LIVE

По данным немецкого издания Bild, Россия планирует продолжать военные действия до 2026 года с целью захвата Харькова, Днепра и Запорожья, намереваясь установить новую линию фронта по реке Днепр. До конца 2024 г. предполагается завершить установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также выйти на границу реки Оскол в Харьковской области.

Напомним, мы писали как разрешение США на удары по России изменит ход войны в Украине. Такое решение может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Также в ВСУ определили ключевые события за 1000 дней войны. Пресс-служба Вооруженных сил Украины опубликовала инфографику.