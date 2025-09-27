Відео
Головна Армія Російський дрон атакував авто на Сумщині — загинув чоловік

Російський дрон атакував авто на Сумщині — загинув чоловік

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 15:27
Обстріл Сумщини 27 вересня — РФ вдарила дроном по авто та вбила чоловіка
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 27 вересня, атакували Сумську область. Вони вдарили дроном по цивільному автомобілі в селі Зноб-Новгородської громади.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Сумщини 27 вересня

Відомо, що російський дрон поцілив прямо у лобове скло автомобіля.

"На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним", — розповів Григоров. 

Крім того, ще один чоловік отримав поранення. Його доставлено до лікарні.

Допис Григорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня окупанти атакували Україну дронами. Сили ППО працювали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Відомо, що у Вінницькій області загарбники завдавали ударів по обʼєкту критичної інфраструктури.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
