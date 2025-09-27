Обстріл Сумщини 27 вересня — РФ вдарила дроном по авто та вбила чоловіка

Російський дрон атакував авто на Сумщині — загинув чоловік
Російські окупанти у суботу, 27 вересня, атакували Сумську область. Вони вдарили дроном по цивільному автомобілі в селі Зноб-Новгородської громади.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
Обстріл Сумщини 27 вересня
Відомо, що російський дрон поцілив прямо у лобове скло автомобіля.
"На жаль, внаслідок влучання загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним", — розповів Григоров.
Крім того, ще один чоловік отримав поранення. Його доставлено до лікарні.
Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня окупанти атакували Україну дронами. Сили ППО працювали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Відомо, що у Вінницькій області загарбники завдавали ударів по обʼєкту критичної інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!