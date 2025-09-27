Обстріл Вінниччини 27 вересня — РФ вдарила по критичній інфраструктурі

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 27 вересня російські окупанти завдали масованого обстрілу по Вінниччині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Росіяни атакували Вінниччину

Внаслідок атаки зафіксовано влучання БпЛА у об'єкт критичної інфраструктури області.

Від удару також пошкоджено житловий будинок — вибито вікна та пошкоджено дах. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Пожежа внаслідок обстрілу з боку РФ. Фото: ДСНС Вінниччини

Станом на 6:30 рятувальники повністю ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Рух потягів, який було тимчасово зупинено, вже відновлено.

Без електропостачання залишився один житловий будинок. Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС Вінниччини

Нагадаємо, в ніч проти 27 вересня російські окупанти також завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок удару була пошкоджена цивільна інфраструктура.

А також стало відомо, що у Харкові ворог поцілив у автобус з пасажирами.