Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі на Вінниччині

Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі на Вінниччині

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 08:51
Обстріл Вінниччини 27 вересня — РФ вдарила по критичній інфраструктурі
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 27 вересня російські окупанти завдали масованого обстрілу по Вінниччині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Реклама
Читайте також:

Росіяни атакували Вінниччину

Внаслідок атаки зафіксовано влучання БпЛА у об'єкт критичної інфраструктури області. 

Від удару також пошкоджено житловий будинок — вибито вікна та пошкоджено дах. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Обстріл Вінниччини 27 вересня
Пожежа внаслідок обстрілу з боку РФ. Фото: ДСНС Вінниччини

Станом на 6:30 рятувальники повністю ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Рух потягів, який було тимчасово зупинено, вже відновлено.

Без електропостачання залишився один житловий будинок. Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Обстріл Вінницької області 27 вересня
Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС Вінниччини

Нагадаємо, в ніч проти 27 вересня російські окупанти також завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок удару була пошкоджена цивільна інфраструктура.

А також стало відомо, що у Харкові ворог поцілив у автобус з пасажирами.

обстріли Вінницька область критична інфраструктура війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації