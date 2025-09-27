Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни завдали ударів БпЛА по Україні — скільки цілей збито

Росіяни завдали ударів БпЛА по Україні — скільки цілей збито

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 10:06
Дрони РФ атакували Україну у ніч проти 27 вересня — скільки цілей збито
Робота сил ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 27 вересня російські війська здійснили масовану атаку 115 ударними безпілотниками з різних напрямків. Влучання та падіння уламків зафіксовані в декількох областях.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Армія РФ атакувала Україну дронами

Починаючи з 21:00 26 вересня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 115 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших моделей. Основними напрямками запусків стали Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Відбиття атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За даними станом на 09:00, силам ППО вдалося знищити або придушити 97 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів у шести різних локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох місцях.

Атака досі триває — на півночі країни фіксуються нові групи російських ударних дронів.

Атака дронів 27 вересня
Інформація про знищені цілі. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті сталося 186 бойових зіткнення. Бійці ЗСУ тримають оборону на 12 напрямках.

А також стало відомо, що російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінницької області.

обстріли ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації