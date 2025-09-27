Дрони РФ атакували Україну у ніч проти 27 вересня — скільки цілей збито

Робота сил ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 27 вересня російські війська здійснили масовану атаку 115 ударними безпілотниками з різних напрямків. Влучання та падіння уламків зафіксовані в декількох областях.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Читайте також:

Армія РФ атакувала Україну дронами

Починаючи з 21:00 26 вересня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 115 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших моделей. Основними напрямками запусків стали Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Відбиття атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За даними станом на 09:00, силам ППО вдалося знищити або придушити 97 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів у шести різних локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох місцях.

Атака досі триває — на півночі країни фіксуються нові групи російських ударних дронів.

Інформація про знищені цілі. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті сталося 186 бойових зіткнення. Бійці ЗСУ тримають оборону на 12 напрямках.

А також стало відомо, що російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінницької області.