Яка ситуація на фронті за добу — зведення Генштабу

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1312-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень на лінії фронту.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, 27 вересня.

Ситуація на фронті за добу

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував ракету та скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

Північно–Слобожанський і Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам'янки та у напрямку Дорошівки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 9 наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя і Дронівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень — окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка і Нововасилівське.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 5 ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку противник 4 рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі на Вінниччині.

А також під обстрілами опинилася цивільна інфраструктура Запоріжжя.