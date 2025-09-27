Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Майже 5 тис. обстрілів на фронті за добу — зведення Генштабу

Майже 5 тис. обстрілів на фронті за добу — зведення Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 09:37
Яка ситуація на фронті за добу — зведення Генштабу
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1312-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень на лінії фронту.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, 27 вересня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на фронті за добу

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував ракету та скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Північно–Слобожанський і Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам'янки та у напрямку Дорошівки.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 9 наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя і Дронівки.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень — окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка і Нововасилівське.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 5 ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку противник 4 рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав.

Ситуація на фронті за добу 26-27 вересня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі на Вінниччині.

А також під обстрілами опинилася цивільна інфраструктура Запоріжжя.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації