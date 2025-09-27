Яка ситуація на фронті за добу — зведення Генштабу

Майже 5 тис. обстрілів на фронті за добу — зведення Генштабу
Розпочалася 1312-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень на лінії фронту.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, 27 вересня.
Ситуація на фронті за добу
Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував ракету та скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам'янки та у напрямку Дорошівки.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 9 наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя і Дронівки.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень — окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка і Нововасилівське.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 5 ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.
На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ.
На Придніпровському напрямку противник 4 рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі на Вінниччині.
А також під обстрілами опинилася цивільна інфраструктура Запоріжжя.
