Генштаб оновив дані за добу про ситуацію на фронті та втрати Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Українські Сили оборони протягом минулої доби продовжували стримувати інтенсивний тиск противника вздовж усієї лінії зіткнення, не даючи окупаційним військам досягти оперативних успіхів і завдаючи їм суттєвих втрат. За підсумками доби на фронті зафіксували 180 бойових зіткнень.

Як змінилася ситуація на фронті за добу

Російські війська завдали двох ракетних та 97 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах. Під час атак противник застосував три ракети та скинув 234 керовані авіаційні бомби.

Окрім цього, ворог масово використовував безпілотники — для ураження було залучено 6968 дронів-камікадзе. Загальна кількість обстрілів українських позицій і цивільної інфраструктури сягнула 3338, із них 57 були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Манухівка та Білопілля Сумської області, Гаврилівка Дніпропетровської області, а також низка громад Запорізької області, зокрема поблизу Різдвянки, Верхньої Терси, Любицького, Самійлівки, Воздвижівки, Залізничного, Гуляйполя, Оріхова, Таврійського та Преображенки.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили сім районів зосередження особового складу й техніки противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, а також ще один важливий об'єкт російських військ.

Карта боїв на фронті станом на 16 січня

На північному напрямку — Північно-Слобожанському та Курському — за добу зафіксовано одне бойове зіткнення. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням двох авіабомб та здійснили 111 обстрілів, у тому числі три з РСЗВ.

Куп'янський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Південно-Слобожанський напрямок залишався напруженим: українські підрозділи зупинили 11 атак у районах Вовчанська, Приліпки, Тихого, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також на підступах до Ізбицького, Круглого й Нестерного. На Куп'янському напрямку зафіксовано шість штурмових дій противника — всі вони були відбиті поблизу Піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Богуславки.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку російські війська 19 разів намагалися прорвати оборону в районах Зарічного, Новоселівки та Торського, а також у напрямках Лимана, Ставків, Дружелюбівки, Олександрівки, Діброви й Дробишевого.

На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили п'ять атак поблизу Сіверська й Платонівки та на підходах до Закітного. Ще чотири штурми були відбиті на Краматорському напрямку — в районах Васюківки й Федорівки та у напрямках Привілля й Міньківки.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Одним із найнапруженіших залишався Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 21 атаку в районах Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки та Плещіївки, а також у напрямках Новопавлівки, Степанівки й Софіївки.

Покровський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільшу кількість штурмів зафіксували на Покровському напрямку — 46 атак у районах Никанорівки, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Молодецького, Філії та на підступах до Вільного, Родинського, Нового Шахового й Сухецького.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися просунутися поблизу Вишневого та у напрямках Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Рибного, Злагоди, Андріївки-Клевцового, Нового Запоріжжя й Січневого.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 30 атак у районах Солодкого та Гуляйполя, а також у напрямках Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого й Варварівки. На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень поблизу Приморського, Степногірська, Степового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські війська здійснили одну безрезультатну спробу просування в районі Антонівського мосту. Водночас на Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступальних угруповань противника не зафіксовано.

Які втрати в російських військ за добу

За підсумками доби втрати російських військ склали 1 370 осіб. Українські захисники також знищили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 527 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 180 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему.

Нагадаємо, останнім часом російські війська посилили штурми на Лиманському напрямку. В ЗСУ розповіли, яка ситуація на фронті.

Тим часом в Україні створили оперативний штаб для ліквідації наслідків обстрілів російських військ об'єктів енергетики.