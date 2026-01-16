Генштаб обновил данные за сутки о ситуации на фронте и потерях России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Украинские Силы обороны за прошедшие сутки продолжали сдерживать интенсивное давление противника вдоль всей линии соприкосновения, не давая оккупационным войскам достичь оперативных успехов и нанося им существенные потери. По итогам суток на фронте зафиксировали 180 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки

Российские войска нанесли два ракетных и 97 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам. Во время атак противник применил три ракеты и сбросил 234 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, враг массово использовал беспилотники - для поражения было привлечено 6968 дронов-камикадзе. Общее количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры достигло 3338, из них 57 были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Мануховка и Белополье Сумской области, Гавриловка Днепропетровской области, а также ряд общин Запорожской области, в частности вблизи Рождественки, Верхней Терсы, Любицкого, Самойловки, Воздвижевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Орехова, Таврического и Преображенки.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также еще один важный объект российских войск.

Карта боев на фронте по состоянию на 16 января

На северном направлении - Северо-Слобожанском и Курском — за сутки зафиксировано одно боестолкновение. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением двух авиабомб и совершили 111 обстрелов, в том числе три из РСЗО.

Купянское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Южно-Слобожанское направление оставалось напряженным: украинские подразделения остановили 11 атак в районах Волчанска, Прилепки, Тихого, Старицы и Волчанских Хуторов, а также на подступах к Избицкому, Круглому и Нестерному. На Купянском направлении зафиксировано шесть штурмовых действий противника — все они были отбиты вблизи Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Богуславки.

Лиманское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении российские войска 19 раз пытались прорвать оборону в районах Заречного, Новоселовки и Торского, а также в направлениях Лимана, Ставков, Дружелюбовки, Александровки, Дибровы и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять атак вблизи Северска и Платоновки и на подходах к Закитному. Еще четыре штурма были отбиты на Краматорском направлении — в районах Васюковки и Федоровки и в направлениях Приволья и Миньковки.

Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Одним из самых напряженных оставалось Константиновское направление, где враг совершил 21 атаку в районах Константиновки, Иванополье, Русиного Яра, Александро-Шультино, Щербиновки и Плещеевки, а также в направлениях Новопавловки, Степановки и Софиевки.

Покровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшее количество штурмов зафиксировали на Покровском направлении - 46 атак в районах Никаноровки, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Молодецкого, Филиала и на подступах к Вольному, Родинскому, Новому Шахтному и Сухецкому.

На Александровском направлении оккупанты десять раз пытались продвинуться вблизи Вишневого и в направлениях Ивановки, Александрограда, Егоровки, Рыбного, Злагоды, Андреевки-Клевцово, Нового Запорожья и Январского.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 30 атак в районах Сладкого и Гуляйполя, а также в направлениях Доброполья, Еленоконстантиновки, Зеленого и Варваровки. На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений вблизи Приморского, Степногорска, Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении российские войска совершили одну безрезультатную попытку продвижения в районе Антоновского моста. В то же время на Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок противника не зафиксировано.

Какие потери у российских войск за сутки

По итогам суток потери российских войск составили 1 370 человек. Украинские защитники также уничтожили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 527 беспилотников оперативно-тактического уровня, 180 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

Напомним, в последнее время российские войска усилили штурмы на Лиманском направлении. В ВСУ рассказали, какая ситуация на фронте.

Тем временем в Украине создали оперативный штаб для ликвидации последствий обстрелов российских войск объектов энергетики.