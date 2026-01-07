Масований повітряний удар по Україні — скільки цілей ліквідувала ППО

Мобільно-вогнева група шукає цілі в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 7 січня російські війська здійснили чергову масштабну повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних безпілотників. Повітряний напад розпочався ще ввечері 6 січня, близько 18:00.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

За цей час противник запустив одну балістичну ракету типу Іскандер-М із району Таганрога на території рф, а також 95 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed і Гербера.

Дрони запускали з кількох напрямків, зокрема з Приморсько-Ахтарська та Орла на території рф, з Гвардійського на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також з Донецька на тимчасово окупованій території України. За наявною інформацією, близько 60 з цих дронів були типу Shahed.

Для відбиття повітряної атаки були задіяні всі складові системи протиповітряної оборони. У протидії працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 7 січня сили протиповітряної оборони знищили або подавили одну балістичну ракету та 81 ворожий безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Ураження повітряних цілей зафіксовано на півночі, у центральних та східних регіонах країни.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Водночас повідомляється про влучання 14 ударних безпілотників у восьми локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих дронів ще на п'яти локаціях. Дані щодо наслідків ударів та можливих руйнувань уточнюються.

Станом на ранок повітряна атака триває, в українському повітряному просторі ще досі перебуває кілька ворожих безпілотників. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

