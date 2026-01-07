Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ запустила ночью баллистическую ракету и дроны — что сбила ПВО

РФ запустила ночью баллистическую ракету и дроны — что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 08:43
Массированный воздушный удар по Украине — сколько целей ликвидировала ПВО
Мобильно-огневая группа ищет цели в небе. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 7 января российские войска совершили очередную масштабную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету и десятки ударных беспилотников. Воздушное нападение началось еще вечером 6 января, около 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Подробности об атаке России на Украину 7 января

За это время противник запустил одну баллистическую ракету типа Искандер-М из района Таганрога на территории РФ, а также 95 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed и Гербера.

Дроны запускали с нескольких направлений, в частности из Приморско-Ахтарска и Орла на территории РФ, из Гвардейского на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также из Донецка на временно оккупированной территории Украины. По имеющейся информации, около 60 из этих дронов были типа Shahed.

Для отражения воздушной атаки были задействованы все составляющие системы противовоздушной обороны. В противодействии работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 7 января силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили одну баллистическую ракету и 81 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Поражение воздушных целей зафиксировано на севере, в центральных и восточных регионах страны.

null
Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

В то же время сообщается о попадании 14 ударных беспилотников в восьми локациях. Также зафиксировано падение обломков сбитых дронов еще на пяти локациях. Данные о последствиях ударов и возможных разрушениях уточняются.

По состоянию на утро воздушная атака продолжается, в украинском воздушном пространстве до сих пор находится несколько вражеских беспилотников. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности.

Напомним, эксперт по противодействию БпЛА и обороне воздушного пространства объяснил, почему лазерные установки ПВО стали важным прорывом в обороне.

Также в Днепропетровской ОГА сообщили результаты атаки России по региону в ночь на 7 января.

беспилотники ПВО дроны Воздушные силы балистическая атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации