Массированный воздушный удар по Украине — сколько целей ликвидировала ПВО

Мобильно-огневая группа ищет цели в небе. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 7 января российские войска совершили очередную масштабную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету и десятки ударных беспилотников. Воздушное нападение началось еще вечером 6 января, около 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Подробности об атаке России на Украину 7 января

За это время противник запустил одну баллистическую ракету типа Искандер-М из района Таганрога на территории РФ, а также 95 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed и Гербера.

Дроны запускали с нескольких направлений, в частности из Приморско-Ахтарска и Орла на территории РФ, из Гвардейского на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также из Донецка на временно оккупированной территории Украины. По имеющейся информации, около 60 из этих дронов были типа Shahed.

Для отражения воздушной атаки были задействованы все составляющие системы противовоздушной обороны. В противодействии работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:30 7 января силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили одну баллистическую ракету и 81 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Поражение воздушных целей зафиксировано на севере, в центральных и восточных регионах страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

В то же время сообщается о попадании 14 ударных беспилотников в восьми локациях. Также зафиксировано падение обломков сбитых дронов еще на пяти локациях. Данные о последствиях ударов и возможных разрушениях уточняются.

По состоянию на утро воздушная атака продолжается, в украинском воздушном пространстве до сих пор находится несколько вражеских беспилотников. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности.

