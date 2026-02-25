ППО збила або придушила 95 дронів у ніч на 25 лютого

Росія запустила 115 дронів по Україні з трьох напрямків
У ніч проти 25 лютого, починаючи з 18:30 24 лютого, Росія запустила по Україні 115 ударних безпілотників різних типів. Стала відома кількість знешкоджених цілей.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.
Росія скерувала десятки дронів на Україну за ніч
За наданими даними, загалом було застосовано 115 ударних БпЛА типу Shahed, а також дрони типів "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших моделей. Орієнтовно близько 60 із них становили "Шахеди". Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Курськ, а також із тимчасово окупованої території Донецької області.
Відбиття атаки забезпечували різні компоненти Сил оборони України. У роботі були авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Станом на 07:30 повідомлялося, що протиповітряна оборона збила або подавила 95 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас частині ударних дронів вдалося досягти цілей: йдеться про 18 влучань на 11 локаціях.
Нещодавно Володимир Зеленський заявляв про критичну нестачу ракет для систем ППО.
Згодом партнери передали Україні пакет допомоги для забезпечення систем Patriot ракетами.
