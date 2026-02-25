Видео
Россия применила дроны против Украины этой ночью — что сбили

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 09:45
Украину атаковали 25 февраля Shahed, Гербера и Италмас — что известно
Сбивание воздушных целей. Фото: Командование ВС ВСУ

Российские войска ночью 25 февраля осуществили массированную атаку беспилотниками по Украине. Dоздушный налет начался еще вечером 24 февраля в 18:30 и продолжался в течение ночи.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия направила десятки дронов на Украину за ночь

По предоставленным данным, всего было применено 115 ударных БпЛА типа Shahed, а также дроны типов "Гербера", "Италмас" и беспилотники других моделей. Ориентировочно около 60 из них составляли "Шахеды". Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Курск, а также с временно оккупированной территории Донецкой области.

Отражение атаки обеспечивали различные компоненты Сил обороны Украины. В работе были авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

null
Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 07:30 сообщалось, что противовоздушная оборона сбила или подавила 95 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время части ударных дронов удалось достичь целей: речь идет о 18 попаданиях на 11 локациях.

Недавно Владимир Зеленский заявлял о критической нехватке ракет для систем ПВО.

Впоследствии партнеры передали Украине пакет помощи для обеспечения систем Patriot ракетами.

беспилотники ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
