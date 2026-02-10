ППО знищила понад сотню дронів під час нічної атаки РФ 10 лютого

Мобыльна вогнева група готує зброю. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 10 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Повітряний напад розпочався ще ввечері 9 лютого, близько 18:00, і тривав упродовж ночі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів не вдалося збити цієї ночі

Загалом противник запустив 125 ударних БпЛА різних типів, серед яких були Shahed, Гербера, Італмас та інші дрони. Близько 70 апаратів з них були дронами типу "Шахед".

Запуски здійснювалися з кількох напрямків на території Росії, зокрема з районів Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Міллєрового. Атака була спрямована на північні, південні та східні регіони України.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 110 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 13 ударних дронів на шести окремих локаціях. Крім того, уламки збитих БпЛА впали ще на двох локаціях.

Нагадаємо, нещодавно французька делегація відвідала та оцінила роботу бойових позицій ППО в Україні.

Також речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія обрала нову тактику для масованих атак по Україні.