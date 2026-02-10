ПВО уничтожила более сотни дронов во время ночной атаки РФ 10 февраля

Россия атаковала ночью Украину 125 беспилотниками — сколько сбили
В ночь на 10 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Воздушное нападение началось еще вечером 9 февраля, около 18:00, и продолжалось в течение ночи.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Воздушных сил ВСУ.
Сколько дронов не удалось сбить этой ночью
В целом противник запустил 125 ударных БпЛА различных типов, среди которых были Shahed, Гербера, Италмас и другие дроны. Около 70 аппаратов из них были дронами типа "Шахед".
Запуски осуществлялись с нескольких направлений на территории России, в частности из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Миллерово. Атака была направлена на северные, южные и восточные регионы Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 110 вражеских беспилотников. В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов на шести отдельных локациях. Кроме того, обломки сбитых БпЛА упали еще на двух локациях.
