ПВО уничтожила более сотни дронов во время ночной атаки РФ 10 февраля

В ночь на 10 февраля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Воздушное нападение началось еще вечером 9 февраля, около 18:00, и продолжалось в течение ночи.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Воздушных сил ВСУ.

В целом противник запустил 125 ударных БпЛА различных типов, среди которых были Shahed, Гербера, Италмас и другие дроны. Около 70 аппаратов из них были дронами типа "Шахед".

Запуски осуществлялись с нескольких направлений на территории России, в частности из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Миллерово. Атака была направлена на северные, южные и восточные регионы Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 110 вражеских беспилотников. В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов на шести отдельных локациях. Кроме того, обломки сбитых БпЛА упали еще на двух локациях.

Напомним, недавно французская делегация посетила и оценила работу боевых позиций ПВО в Украине.

Также представитель ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия выбрала новую тактику для массированных атак по Украине.