Обстріл Запоріжжя 23 вересня — росіяни вдарили по цивільних

РФ вдарила по цивільних у Запоріжжі — є жертви
Російські війська вдень 23 вересня завдали п'ять ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби, є жертви.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріли Запоріжжя 23 вересня
Федоров розповів, що за попередньою інформацією, окупанти п'ять разів вдарили по Запоріжжю сьогодні вдень. В місті пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.
Станом на зараз відомо, що загинула одна людина, а ще двоє отримали порання. За даними очільника ОВА, 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один — в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. КАБи влучили у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури.
Крім того, вранці 22 вересня місто знову було під ворожими обстрілами. П'ять керованих авіаційних бомб влучили в об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості.
