Обстріл Запоріжжя 23 вересня — росіяни вдарили по цивільних

Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські війська вдень 23 вересня завдали п'ять ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби, є жертви.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли Запоріжжя 23 вересня

Федоров розповів, що за попередньою інформацією, окупанти п'ять разів вдарили по Запоріжжю сьогодні вдень. В місті пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Скриншот допису Івана Федорова

Станом на зараз відомо, що загинула одна людина, а ще двоє отримали порання. За даними очільника ОВА, 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один — в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. КАБи влучили у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури.

Крім того, вранці 22 вересня місто знову було під ворожими обстрілами. П'ять керованих авіаційних бомб влучили в об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості.