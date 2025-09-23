Відео
Головна Армія РФ вдарила по цивільних у Запоріжжі — є жертви

РФ вдарила по цивільних у Запоріжжі — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:39
Обстріл Запоріжжя 23 вересня — росіяни вдарили по цивільних
Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські війська вдень 23 вересня завдали п'ять ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби, є жертви.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров



Обстріли Запоріжжя 23 вересня

Федоров розповів, що за попередньою інформацією, окупанти п'ять разів вдарили по Запоріжжю сьогодні вдень. В місті пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. 

Обстріл Запоріжжя 23 вересня
Скриншот допису Івана Федорова

Станом на зараз відомо, що загинула одна людина, а ще двоє отримали порання. За даними очільника ОВА, 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один — в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Удар по Запоріжжю 23 вересня
Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. КАБи влучили у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури.

Крім того, вранці 22 вересня місто знову було під ворожими обстрілами. П'ять керованих авіаційних бомб влучили в об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості.

Запоріжжя обстріли війна в Україні жертви поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
