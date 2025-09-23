Обстрел Запорожья 23 сентября — россияне ударили по гражданским

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Российские войска днем 23 сентября нанесли пять ударов по Запорожью. В результате атаки повреждены складские помещения и транспортные средства, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Обстрелы Запорожья 23 сентября

Федоров рассказал, что по предварительной информации оккупанты пять раз ударили по Запорожью сегодня днем. В городе повреждены складские помещения и транспортные средства.

По состоянию на сейчас известно, что погиб один человек, а еще двое получили ранения. По данным главы ОГА, 43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 23 сентября россияне атаковали Запорожье авиабомбами. КАБы попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.

Кроме того, утром 22 сентября город снова был под вражескими обстрелами. Пять управляемых авиационных бомб попали в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности.